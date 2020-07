Nuova vittima del coronavirus: annullata la 51esima Traversata a Nuoto del Lago di Viverone

Purtroppo arriva l'ennesima cancellazione di un evento: niente Traversata a nuoto del Lago di Viverone. La notizia è appena giunta in redazione dagli organizzatori. "Quando i fondatori diedero luogo alla prima edizione ufficiale (disputata in forma privata) de La Traversata a Nuoto del Lago di Viverone il 14 Agosto 1969, non ci si aspettava che potesse diventare un appuntamento fisso -scrive la nota stampa-. Nemmeno ci si poteva aspettare di riproporlo per 50 volte. Ma ancor di meno che si potesse interrompere per una emergenza mondiale da cui nessuno può esimersi.

QUEST’ANNO LA ORMAI FAMOSA E TRADIZIONALE TRAVERSATA A NUOTO DEL LAGO DI VIVERONE NON SI FARA’. Le tante difficoltà dovute a questo periodo, le ancora presenti azioni di protocollo antivirus, le concrete possibilità di avere delle limitazioni alla partecipazione, l’eventuale impossibilità dei nuotatori (mancanza di allenamenti, giornate di ferie, economie ridotte) sono veramente tanti i motivi per cui noi organizzatori abbiamo deciso di annullare a malincuore la traversata.

Anche il Circuito Nobile dei Laghi 2020 non avrà luogo: le troppe incertezze hanno indotto anche questa manifestazione ad annullare il titolo per l anno in corso. Speriamo di poter ripresentarci il prossimo anno con lo stesso spirito che per 50 anni ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi. Buona estate a tutti".