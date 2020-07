Rally Lana 2020: una Škoda R5 per Pierangelo Tasinato

“Era il mio sogno”: così esordisce il pilota Pierangelo Tasinato, diciottesimo nelle griglie di partenza nella 32esima edizione del RallyLANA in programma questo weekend, l’11 ed il 12 luglio.“È stato un periodo molto difficile a causa di alcuni problemi di salute - continua il pilota - ma ora mi sento in forma e pronto per questa bellissima gara alla quale parteciperò con una macchina di tutto rispetto”. Tasinato infatti, sarà ai nastri di partenza con una Škoda R5 del team Miele, una macchina da 300 cavalli con motore 1600 turbo e 4 ruote motrici.

“È un auto altamente performante - continua il pilota - e venerdì andrò a provarla sulle strade di Villa Del Bosco, dove faremo il setting in previsione della competizione di fine settimana. Come sempre il mio obbiettivo sarà quello di terminare la gara in posizione onorevole per ricambiare la fiducia delle persone che mi hanno aiutato, fra le quali tengo a ringraziare: Acquatec, Carrozzeria del Borgo e Raimondi Intermediazioni”.

“La gara? Mi piace molto - conclude Tasinato - sarà molto divertente guidare questa macchina sulla speciale Rosazza, coi suoi 14 tornanti a gomito, entusiasmante affrontare il tratto del Tracciolino, un bel percorso misto veloce, e poi sfidarmi sulla p.s. Curino, famosa per la sua inversione definita come ‘l’università della curva’ da sempre”.