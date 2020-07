Ponderano Merita: "La giunta Locca perde un pezzo. Quando la new entry?"

"La notizia è ufficiale: Ponderano come il Triangolo delle Bermuda. In attesa che una troupe di Piero Angela venga ad indagare in loco, con desolazione possiamo constatare che a fianco della sparizione del servizio comunale di asilo nido e alla fuga dei dipendenti, da qualche settimana non si avevano più notizie (fortunatamente solo sotto un profilo amministrativo) dell’Assessore al personale. Nelle ultime delibere di Giunta, infatti, si poteva notare come il numero dei componenti della stessa fosse scesa da 5 a 4. Ci siamo chiesti che fine avesse fatto…

Ci è anche venuto il dubbio che le fosse stata revocata l’unica delega conferita a fronte dei memorabili successi ottenuti sul campo (due dimissioni di responsabili di servizio, numerose richieste di mobilità, un cambio di segretario a seguito dell’abbandono del precedente). Abbiamo quindi presentato una interrogazione in risposta alla quale il Sindaco ha comunicato che l’assessore in questione ha reso le proprie dimissioni nel mese di marzo. Dobbiamo quindi constatare come la vera assenza è soprattutto quella di trasparenza di questa amministrazione.

Il Consiglio Comunale è stato ignorato ben due volte (tante sono le sedute tenutesi dopo le dimissioni) e nessuna comunicazione formale o informale è stata resa prima dell’interrogazione al gruppo di minoranza. Stiamo a vedere se e quando ci sarà la new entry, sempre che il Sindaco ritenga di farlo sapere ai cittadini".