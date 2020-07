Edilizia, Parlamento proroga validità Durc. Sindacati: "Governo intervenga altrimenti sarà mobilitazione"

Nota stampa delle organizzazioni sindacali. “In Commissione Bilancio alla Camera è stato cancellato l’articolo del Decreto Rilancio che prevedeva la proroga dei Durc ( Documento Unico di Regolarità Contributiva), validi al 31 gennaio, per via del lockdown, non andasse oltre il 15 Giugno. Protrarre ulteriormente la validità del DURC sino al 31 Dicembre significa favorire Aziende scorrette. Tale documento attesta il corretto versamento dei contributi da parte delle aziende, per INAIL, INPS e CASSA EDILE, è un ulteriore batosta sui diritti dei lavoratori. Cosi facendo si mettono a rischio i ratei di ferie, permessi e di conseguenza gli scatti di anzianità, ed inoltre, le possibili prestazioni sanitarie e di conseguenza anche i contributi ai fondi previdenziali.

E’ un regalo per “caporali e imprese scorrette”. Le conseguenze del provvedimento sono paradossali e pericolose: un’impresa edile, infatti, risulta regolare e può lavorare fino a fine anno senza pagare i contributi Inps, Inail e gli accantonamenti in Cassa edile (ferie, permessi, ratei di tredicesima). Può addirittura tenere i lavoratori in nero, ma partecipare ad appalti pubblici e beneficiare di incentivi. Un’azienda che nasce oggi, invece, potrebbe lavorare senza aver mai pagato un contributo e risultare regolare, al pari di chi invece fa impresa seriamente pagando i lavoratori e rispettando leggi e contratti. Altro che lotta al lavoro nero e all’illegalità.

Tra l’altro sconfessa il Presidente Conte, che durante gli Stati generali dell'economia si era impegnato con i sindacati per un rafforzamento del Durc e degli strumenti di contrasto al lavoro nero. Chi pagherà le conseguenze di questo colpo di spugna saranno i lavoratori dell’edilizia e le tante imprese serie. Per questo, concludono i sindacati dell’edilizia - chiediamo al Governo di rispettare gli impegni presi e al Parlamento di rimediare alla scelta sciagurata appena compiuta. In caso contrario come Sindacato faremo sentire la nostra protesta in tutte le sedi e nelle piazze”.