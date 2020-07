Cavaglià, in Consiglio Comunale l'interrogazione di Cavaglia Terra Viva

Lo scorso 24 giugno il gruppo di minoranza "Cavaglià Terra Viva" ha presentato all'Amministrazione un'interrogazione in tema di atti di assenso per l'edificazione a confine, che verrà discussa oggi, mercoledì 8 luglio, nel Consiglio Comunale convocato per le 20:30 in sessione straordinaria e seduta chiusa al pubblico.

All'ordine del giorno dell'assemblea anche le linee di indirizzo in merito alla determinazione delle sanzioni previste dalla legge regionale sulla tutela ed uso del suolo, e la lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 17 giugno.