“Non per odio ma per amore”, il PD contro l’omotransfobia

Oggi, mercoledì 8 luglio, è in programma, per le 18,30, una diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico biellese che affronterà il tema dell’odio di genere e verso le sessualità non etero.

Saranno presenti la senatrice Monica Cirinnà, responsabile del Dipartimento Diritti del Partito Democratico, Angelo Schillaci, docente a Roma a “La Sapienza”, Anita Sterna, rappresentante di Rete Formatori Nazionale e Rete Donne Transfemminista Arcigay e Paolo Furia, segretario PD del Piemonte.

Il ruolo di moderatrice sarà di Greta Cogotti, responsabile diritti del Partito Democratico Biellese.