Sala Biellese piange il suo “Russ”, il ricordo del sindaco Blotto

La notizia della morte di Rino Detoma ha gettato nello sconforto la comunità di Sala Biellese. L'uomo, scomparso all'età di 80 anni, era molto conosciuto in paese con il soprannome di “Russ”, dato in gioventù per via del colore dei suoi capelli. Rosso, appunto. Per tutta la vita ha svolto l'attività di muratore e riquadratore nel settore edile.

“Ha sempre vissuto per il lavoro – ricorda il sindaco Roberto Blotto – Era una persona molto apprezzata in paese e, quando vengono a mancare, la perdita si fa sentire dentro ognuno di noi. Era il classico biellese di una volta, molto legato alla sua occupazione e alla terra. Una volta in pensione, ha continuato a curare la terra nei boschi e nelle campagne, raccogliendo legna, fieno e prodotti delle terra. Ci stringiamo alla sua famiglia”.

I funerali si svolgeranno in forma civile domani, giovedì 9 luglio, con partenza dall'abitazione alle 15.30 verso il locale cimitero con corteo a piedi.