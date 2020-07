Rosazza, rubate le griglie da barbecue dell'area picnic. Delmastro: “Atto vandalico. Farò denuncia”

Brutte notizie per gli amanti della Valle Cervo. Alcune mani ignote si sono impadronite di due griglie delle tre presenti nell'area picnic, in cima al parco comunale di Rosazza. Un brutto gesto compiuto in barba alle regole del vivere civile, specialmente per chi raggiunge quelle zone per trascorrere momenti di serenità con i propri cari.

“Ci siamo accorti del furto la scorsa settimana – spiega il sindaco Francesca Delmastro – Si tratta di una bischerata che provoca molta rabbia. È la prima volta che un simile atto avviene e farò denuncia contro ignoti. Comportamenti simili rischiano di togliere un servizio utile alla comunità, rovinando mezza estate alle famiglie che vengono a trovarci perchè i tempi burocratici per comprarne altre sono lunghi, senza contare i costi imprevisti che un Comune deve poi affrontare”.

Ogni anno, molte famiglie raggiungono Rosazza in cerca di pace e di tranquillità ed è frequente assistere a grigliate e banchetti in prossimità dell'area barbecue. “Un'area strutturata e apprezzata da tutti, vanificata in pochi istanti da un atto vandalico. In attesa di comprarne altre, le persone dovranno portarsi le griglie da casa”.