Picchia la compagna davanti ad altre persone, ammonimento del Questore

"Polizia di Stato di Biella: ammonimento del Questore a seguito di lesioni nei confronti della convivente". Durante il periodo del lockdown si sono riscontrate alcune problematiche relative alla denuncia dei reati di violenza domestica e al termine dei suddetto periodo alcune situazioni sono emerse, in particolare, una pattuglia della Polizia di Biella era intervenuta il 20 giugno in piazza XXV Aprile in quando una donna era stata picchiata dal suo compagno alla presenza anche di altri cittadini.

La donna aveva subito delle lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. A seguito di tale episodio si è ritenuto di adottare nei confronti dell'uomo la misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore Gianni Triolo, primo provvedimento di questo genere dell'anno 2020.

Il suddetto provvedimento può essere applicato direttamente dal Questore, previa verifica dei fatti, nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di condotte di lesioni e percosse, avendo come finalità il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.