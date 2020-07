Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Cavaglià per un possibile furto alla tabaccheria del paese. Il proprietario si è infatti trovato il vetro del distributore automatico delle sigarette, danneggiato.

Da una prima analisi non sembrerebbe un tentativo di furto ma per capire meglio i militari hanno aperto fascicolo per verificare e capire cosa sia effettivamente successo. Sicuramente potranno avvalersi delle registrazioni dell videocamere di sicurezza posizionate in zona.