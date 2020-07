Van Thuan, libero tra le sbarre. Dialogo con don Ambrogio Pisoni a Oropa

Venerdì 10 luglio, alle 21, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, don Ambrogio Pisoni presenterà a Oropa la storia di un grande testimone della fede: Van Thuan, cardinale e arcivescovo cattolico vietnamita. Poco dopo essere stato nominato da Papa Paolo VI arcivescovo coadiutore di Saigon il 15 agosto 1975, Van Thuan venne convocato con un pretesto dalle autorità comuniste e accusato di essere una spia al servizio del Vaticano e delle potenze straniere. Iniziò cosi il suo travagliato percorso: trascorse in prigione 13 anni di cui 9 in isolamento, costantemente illuminato da un’incrollabile speranza.

Nella serata del 10 luglio Don Pisoni commenterà, in dialogo con i partecipanti, il libro “Van Thuan, libero tra le sbarre”: Si fece un silenzio denso, interrotto solo dal volo di un moscone che solcava lo spazio soffocante dell’ufficio. «Nguyen Van Thuan ti abbiamo fatto portare qui perché sei colpevole di causare problemi al Governo del popolo sovrano del Vietnam. Sei accusato di propaganda imperialista e di essere un infiltrato delle potenze straniere». È il 1975. Con queste parole François Xavier Nguyen van Thuan, da poche settimane nominato arcivescovo coadiutore di Saigon (Hochiminhville, Vietnam), viene accusato di tradimento e arrestato. François-Xavier Nguyên Van Thuán è morto il 16 settembre 2002. Il 4 maggio 2017 la Congregazione per le Cause dei Santi al termine della causa di beatificazione ne ha riconosciuto le virtù eroiche.

Una vita spesa nell’adesione coerente ed eroica alla propria vocazione, come dirà di lui Papa Giovanni Paolo II. Don Ambrogio Pisoni è Sacerdote della diocesi di Milano dal 1980. E’ stato docente di Filosofia presso il Seminario della Diocesi di Milano dal 1980 al 1992. Dal 1991 è assistente pastorale in Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ possibile seguire l’incontro anche collegandosi al sito del Santuario.