A Sagliano riprendono le visite alla Casa Museo di Pietro Micca

Da qualche settimana hanno riaperto le porte della Casa Museo di Sagliano Micca, il luogo natale del patriota italiano Pietro Micca. Sono locali che, partendo dalla vita dell'eroe, riportano uno spaccato della vita dell'epoca, illustrando dettagliatamente la situazione storica del periodo attraverso cimeli e pannelli esplicativi, tradotti anche in lingua inglese. Una serie di video richiamano la collaborazione con il Museo Pietro Micca di Torino e offrono una panoramica sulla vallata e sul restauro del museo.

“All'esterno le lapidi non sono solo una celebrazione dell'eroe e del suo gesto, ma permettono ampi collegamenti sia con la storia risorgimentale, che con gli avvenimenti del primo Novecento in Valle Cervo, con un richiamo al movimento anarchico e all'attentato ad Umberto I – spiegano dal Comune in una nota stampa - Allo stesso tempo ci riportano ad un'epoca in cui Sagliano ed Andorno erano mete ambite per il turismo idroterapico”. Tutte le visite sono gestite con la massima sicurezza e secondo i protocolli di legge; inoltre, proseguiranno fino al 18 ottobre, ogni domenica, dalle 14.30 alle 18.30, con apertura straordinaria il 13 agosto sera e il 15 agosto pomeriggio. Ad accompagnare i visitatori saranno le guide Melanie e Ilaria.