"Un baule pieno di ricordi" spettacolo online della terza media di Cerrione

Domenica 5 Luglio alle 21 i ragazzi della terza media di Cerrione hanno, on line, presentato il loro spettacolo "Un baule pieno di ricordi". Lodevole il lavoro che gli insegnanti hanno fatto. Un racconto su Meet, simile alle scene di teatro in presenza.

La preside ed il Sindaco Anna Maria Zerbola, invitate all'evento, hanno ringraziato i docenti Sassone, Franchetti, Musuruanne, Melis, Giordanetti oltre alla signora Lorella, per la grande dedizione e competenza. "Uno spettacolo da conservare che segnerà un tassello della storia dei ragazzi in periodo di Covid -commenta il primo cittadino-. Un ringraziamento a tutte le famiglie per l'amore e la disponibilità nei confronti della scuola".