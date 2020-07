Fiom CGIL Biella, Filippo Porcari è il nuovo segretario

Nella giornata di venerdì 3 luglio l’Assemblea generale della Fiom Biellese ha eletto Filippo Porcari alla segreteria generale della categoria. Porcari, 47 anni, sposato e papà di un bambino, prima di operare nel sindacato, era un apprezzato delegato sindacale alla Cooperativa Orso Blu. Dal 2018 Porcari è stato staccato dall’azienda di provenienza per coadiuvare il segretario della Fiom Ivan Terranova impegnato su Biella e Vercelli.

Porcari è stato eletto a larghissima maggioranza dall’organismo dirigente della Fiom biellese che ha avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e la capacità di fare squadra nel lavoro di direzione sindacale. “La categoria e la Camera del lavoro di Biella ringraziano il segretario uscente Ivan Terranova – spiegano in una nota stampa - per il grande contributo che ha dato ai metalmeccanici biellesi e gli augurano un buon lavoro per il suo pieno rientro nel sindacato vercellese”.