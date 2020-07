Incidente poco prima delle 7 di questa mattina sulla Strada Provinciale 11, che collega Novara con Vercelli, in località Cameriano nel territorio del comune di Casalino. Due auto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell’ordine.

Cinque le persone coinvolte, che sono state soccorse dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco della sede centrale di Novara. Tre feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Novara in codice giallo e verde.