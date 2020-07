Tentata rapina a Pray, i Carabinieri identificano un giovane

È stato individuato e denunciato un giovane la cui identità non è stata ancora resa nota. Svelato in mattinata il nome del protagonista della tentata rapina di ieri alle 15 al Carrefour Express di Pray. Si tratta di L. A. 21enne incensurato domiciliato in provincia di Vercelli. Di certo è stata un’operazione chirurgica quella dei Carabinieri del nucleo operativo di Cossato che nel volgere di poche ore hanno individuato e denunciato il giovane residente fuori provincia. Ancora vestito nella stessa maniera della rapina. E questo grazie alla collaborazione tra i vari reparti e stazioni dell’Arma.

Gli investigatori hanno lavorato a ritmo serrato, come deve essere in questi casi, per ricostruire il fatto e poter raccogliere tutti gli elementi necessari ad individuare il solitario malvivente. Infatti, grazie alla collaborazione del personale del supermercato ed all’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza del territorio, è stata individuata la possibile autovettura utilizzata per commettere il reato. Ma i Carabinieri, non contenti, hanno proseguito le indagini allargandole alle vicine province di Vercelli e Novara, grazie alla collaborazione dei colleghi di Borgosesia e di Romagnano Sesia, dove stringevano il cerchio attorno al colpevole, che veniva rintracciato nella tarda serata a bordo della stessa macchina utilizzata per commettere il reato.

Le parole e la descrizione del titolare del supermercato Federico Boggio, di quelle della commessa e le registrazioni delle videocamere di sorveglianza hanno avuto un ruolo determinante per la conclusione della vicenda. Pare che ad agire sia stato un rapinatore “improvvisato”, un disperato alla ricerca di soldi facili che pistola giocattolo alla mano (senza il tappino rosso di riconoscimento) si è presentato alla cassa per farsi consegnare il denaro. Poi la reazione della giovane cassiera che a sangue freddo gli ha detto “aspetta un attimo” lo ha di fatto destabilizzato facendolo fuggire. In piena notte i Carabinieri hanno dato volto e nome al rapinatore, il 21enne vercellese.