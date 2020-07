Sosta selvaggia serale in via Cottolengo. "Mi chiamano per urgenze ma devo attendere il comodo di altri" FOTO

Cala la sera e nonostante un passo carraio e un divieto di fermata, gli automobilisti continuano a parcheggiare davanti all'attività dell'Autolavaggio Spunton, in via Cottolengo a Biella. Esausto e arrabbiato il proprietario Christian Grasso perchè non può accedere liberamente alla sua attività, anche solo per andare a fare un controllo. Peggio ancora nel caso si tratti di un'urgenza.

"Mi piacerebbe che le forze dell'ordine intervenissero non solo su chiamata -dice Grasso- ma passassero frequentemente a visionare e nel caso a fare multe". Il suo non è uno sfogo ma una vera richiesta d'aiuto. "Quando l'attività è chiusa c'è una catena -continua- ma capitano spesso urgenze e io non sono libero di entrare e uscire dalla mia proprietà. Non tanto tempo fa mi è successo di dovere ritirare il mio rimorchio per portare un cavallo moribondo a Torino. Era una questione di vita o di morte per l'animale, messa a rischio perchè persone parcheggiano liberamente l'auto davanti alla mia entrata. Basta adesso".