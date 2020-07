Furto “lampo” alla Ceramica Vogue, svuotata la cassaforte in 7 minuti

In soli 7 minuti sono penetrati negli uffici della Ceramica Vogue e hanno svuotato la cassaforte. Il colpo messo a segno da mani ignote è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, a Vergnasco. Dalle prime informazioni, i ladri hanno creato un varco in una recinzione vicina all’azienda - adibita alla produzione di piastrelle per bagni e cucine - e hanno forzato la cassaforte con un flessibile impadronendosi del suo contenuto: circa 1300 euro in contanti. Ad intervenire per primi sul posto i Carabinieri che ora stanno indagando per dare un volto ai responsabili della rapina.