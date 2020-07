Gaglianico, gettano rifiuti in piazza Repubblica: identificati i responsabili FOTO

Polizia locale in azione sul territorio di Gaglianico. Sono circa una decina i cittadini che, negli ultimi due giorni, hanno illecitamente lasciato rifiuti domestici nei pressi dei contenitori della raccolta differenziata in piazza della Repubblica.

In alcuni casi si è trattato di un vero e proprio abbandono di rifiuti; in altri, invece, non è stata effettuata correttamente la separazione dei materiali, come carta e vetro. Tutti i responsabili sono stati identificati e riceveranno la sanzione prevista dal regolamento comunale che consiste nel pagamento di una multa, in misura ridotta, pari a 50 euro, ma l’importo prevede anche un massimo fino a 500 euro.