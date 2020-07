Ha perso il controllo della sua Smart ed è finita per travolgere la cartellonistica stradale nelle vicinanze della pizzeria Apicella, in corso Europa. Il fatto è successo ieri sera e la protagonista, illesa, è una biellese di 39 anni.

L'arrivo dei Carabinieri per i rilievi del caso ha però messo in luce lo stato di ubriachezza dell'automobilista, risultata positiva all'alcol test. La 39enne, residente a Biella, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.