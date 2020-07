Dolore a Valdilana, muore a 59 anni Lorena Tescari

La comunità di Valdilana è in lutto per la prematura scomparsa di Lorena Tescari, mancata ieri mattina all'età di 59 anni per un brutto male che non le ha lasciato scampo. Dolore e cordoglio hanno investito la famiglia della donna, colpita in passato da due gravi lutti. La donna, infatti, aveva perso in circostanze tragiche gli adorati figli Lorenzo e Stefano.

“Entrambi erano giovani e il dolore della perdita l'ha sicuramente provata in questi anni – raccontano alcuni parenti – Ora si trova in un posto migliore abbracciata con i suoi ragazzi”. Il Santo Rosario verrà recitato questa sera, 7 luglio, alle 20 nella chiesa parrocchiale di Trivero-Matrice. Sempre qui si svolgeranno i funerali domani, 8 luglio, alle 11.