Biella, maxi incidente in via Tripoli: 5 auto danneggiate e 2 anziani feriti in ospedale

5 auto danneggiate, di cui una ribaltata, e due anziani feriti trasportati in ospedale. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, 7 luglio, all'incrocio di via Tripoli e via Schiapparelli. Forse una mancata precedenza all'origine del sinistro che avrebbe portato allo scontro tra due veicoli. Uno di questi si sarebbe ribaltato su di un lato colpendo un altro veicolo in sosta che a sua volta avrebbe urtato altri mezzi parcheggiati.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e la Polizia locale, anche i Vigili del Fuoco impegnati ad estrarre gli occupanti delle due auto. Quest'ultimi, un uomo e una donna, sono stati trasportati in Pronto Soccorso per le cure del caso. Il traffico al momento è rallentato per la messa in sicurezza dei mezzi e i rilievi della dinamica.