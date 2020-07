Biella, funerale in Duomo di Rosanna Balestrini. Il ricordo di Perini: “Ha segnato la storia della città”

“Ho avuto la fortuna di passare 10 anni in consiglio comunale con Rosanna nel gruppo di Forza Italia. La sua statura umana, la sua competenza, la sua onestà e correttezza hanno segnato in modo indelebile la storia della nostra Biella”. Queste le parole di Alberto Perini, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Oropa, volte a commemorare la figura di Rosanna Peri Balestrini, scomparsa in questi giorni all'età di 88 anni e figura di spicco della politica biellese. Il funerale si è celebrato nel primo pomeriggio di oggi, in Duomo. “Un esempio per tutti, sopratutto per i giovani che si affacciano con passione alla vita pubblica. Esprimo profondo cordoglio alla famiglia” ha concluso Perini.