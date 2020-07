Auto contro bici a Valdengo, intervento della Polizia locale

E' in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Valdengo, l'incidente successo ieri alle 11,30 all'incrocio tra via Quintino Sella e via Verdi. Ad urtarsi una Lancia Ypsilo con a bordo una donna residente in paese e una bicicletta condotta da un ragazzo extracomunitario di Cossato.

L'automobilista spaventata ha immediatamente chiamato il 118. Le condizioni del giovane, di professione panettiere, sono apparse di lieve entità: un leggero dolore al fianco. E' stato curato sul posto e ha rifiutato un eventuale trasporto al pronto soccorso. Gli agenti e la donna lo hanno comunque invitato, in caso di ulteriori malesseri, di recarsi al nosocomio di Ponderano.