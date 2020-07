Ancora vandali nel Biellese, preso di mira il parcheggio del Bellone FOTO

Nuovo atto vandalico sul Biellese. Dopo i casi di Portula (clicca qui), Tollegno (clicca qui) e Coggiola (clicca qui), non si fermano gli atti incresciosi in provincia: stavolta a essere colpito è il parcheggio del Bellone, a Biella, dove durante le scorse ore mani ignote hanno provocato dei significativi danni al patrimonio pubblico.

Nello specifico, sono stati svuotati degli estintori e sono comparse delle scritte nel vano scale. La segnalazione è giunta alla Polizia locale da un addetto delle pulizie che ha subito provveduto a denunciare l’accaduto. La Polizia locale è al lavoro per identificare i responsabili. La Polizia locale attiverà, già a partire dalle prossime ore, controlli mirati sui parcheggi silo della città, dato i recenti fatti di vandalismo già registrati anche all’ex Boglietti oltre che alla Biblioteca Civica di piazza Curiel.

“Questi nuovi atti vandalici ci impongono di tenere alta la guardia, perché saranno ragazzate ma si tratta pur sempre di danni che comportano disagi e un esborso di denaro pubblico per rimettere in ordine ciò che è stato rovinato – spiega con amarezza il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola - A fronte di quanto accaduto al parcheggio del Bellone chiederemo ai nostri uomini della Polizia locale di intensificare i controlli, anche negli orari serali, all’interno dei parcheggi pubblici coperti. Anche per quanto riguarda il silo ex Boglietti abbiamo ricevuto alcune nuove segnalazioni da parte di residenti della zona e faremo delle verifiche”.