Rotary Viverone, passaggio di consegne alla presidenza

Il Rotary Club Viverone Lago ha celebrato il passaggio delle consegne da parte del presidente uscente Massimo Calliera al presidente del nuovo anno rotariano Massimo Zappa, presso la splendida sede del Golf Club di Cavaglià. Hanno preso parte alla importante conviviale, la Governatrice del Distretto 2031 dell’anno rotariano 2019/20 Giovanna Mastrottisi, alcune autorità distrettuali e i Presidenti dei Rotary Club Biella, Vercelli, Sant’Andrea, Vallemosso e Torino Stupinigi, del Rotaract Sant Andrea e numerosi soci rotariani e amici. Ospite gradito della serata è stata il Prefetto di Biella Fabrizia Triolo con il marito Luigi.

Il presidente Calliera ha ringraziato il Direttivo e i soci della collaborazione ottenuta in questo particolare anno imperversato dalla pandemia Covid19, la quale però non ha interrotto la operosità e la generosità del Club. Tra i Progetti realizzati dal RC Viverone Lago, sono stati ricordati i services in inter- club con gli altri Rotary Club o le donazioni a supporto delle Associazioni locali tra le quali il Banco solidale di Santhià, Il Vercellese verso Santa Cruz, il Telefono azzurro Onlus, gli Special Olympics e la Rosa Blu di Vercelli e la raccolta fondi per il restauro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Cigliano o per il sostegno per l’Accademia Albertina e il noleggio di un pulmino dedicato al trasporto presso i Centri per l’Autismo, con Angsa Novara e Vercelli. Molto operosa è stata la partecipazione al Service Internazionale “con la famiglia salutiamo l’estate” presso il Centro Olivetti di Ivrea, durante la quale sono stati preparati parte di 50000 pasti completi a sostegno delle popolazioni povere nel mondo.

Ma i progetti più impegnativi sono stati realizzati per l’assistenza sanitaria. In particolare durante la pandemia COVID19, si è realizzato un Global Grant promosso dal RC Biella, con la partecipazione dei RC Vallemosso, Viverone Lago, Valsesia e Mentone e della Rotary Fondation, presentato durante la serata dalla dott.ssa Adriana Paduos, medico chirurgo e presidente A.R. 19/20 del RC Biella, che ha permesso l’ acquisto presso l’Ospedale di Biella di: una colonna video-laparoscopica 4K per interventi chirurgici di alta precisione in ambito dell’apparato digerente e genitourinario; 4 letti MULTICARE per le terapie intensive, che permettono la terapia posturale dei malati affetti da insufficienza respiratoria acuta; un letto bariatrico. Inoltre è stata realizzata una fornitura di mascherine chirurgiche, DPI, camici e gel igienizzante per gli Ospedali di Biella e Vercelli e alcune RSA (Bianzè, Cigliano, Tronzano e Livorno Ferraris).

Durante la serata il Governatore e il Presidente hanno consegnato particolari riconoscimenti e PHF ai soci che hanno contribuito a realizzare le attività di servizio nel Club e il Presidente Calliera ha voluto ringraziare con una targa, lo chef de sale del Golf Club Cavaglia, Irene Pissinis e tutto il personale per il supporto al RC in questi anni. Dopo il rituale scambio del collare, il neo presidente Massimo Zappa nel discorso di inaugurazione del suo mandato, ha richiamato il tema del Presidente del Rotary International, Holger Knaack, per il 2020/2021, Il Rotary crea opportunità, il quale esorta i rotariani a creare opportunità volte a rafforzare la loro leadership, ad aiutare a mettere in pratica le idee di service e migliorare la vita dei bisognosi. I due Presidenti del Rc Viverone Lago hanno cosi salutato, con il tocco congiunto della campana, i soci e gli amici intervenuti.