Da Fisiokinetik la salute è sempre al centro, scopri il servizio di massaggi sportivi defaticanti

Se sei uno sportivo e desideri ritrovare benessere e forma fisica, da Fisiokinetik, centro sportivo e fisioterapico a Vigliano Biellese, è attivo il servizio di massaggi sportivi defaticanti, un evento dedicato al mondo dello sport a 360°. Ogni sera, dopo le 18.30, si potrà avere a disposizione un fisioterapista che eseguirà una serie di tecniche specifiche per aiutarvi a ritrovare o a mantenere la vostra migliore condizione.

Il massaggio sportivo defaticante rappresenta un importante supporto alla preparazione atletica per il miglioramento delle performance e la prevenzione degli infortuni, o più semplicemente per ritrovare la migliore forma fisica. Si tratta di un evento rivolto non solo a sportivi e atleti professionisti o amatori, ma anche a chi ha la passione dello sport e ama svolgere attività fisica durante il suo tempo libero. Se desideri fissare un appuntamento o avere maggiori informazioni non dovrai far altro che contattare il centro, senza impegno: Tel. 015 8122032 - info@fisiokinetiksport.it

Da anni Fisiokinetik è presente sul territorio biellese come centro di riabilitazione, con una particolare attenzione per il settore sport. Il centro mette a disposizione tutto il necessario per offrire il meglio a tutti coloro che necessitano di un percorso personalizzato: un’area sportiva all’aperto per allenamenti individuali o di gruppo, una palestra con attrezzature all’avanguardia e soprattutto un team di medici, fisioterapisti e preparatori atletici altamente qualificati. Grazie a un confronto continuo e all’utilizzo di metodologie innovative, Fisiokinetik è in grado di supportare atleti e sportivi per garantire loro la migliore forma fisica.