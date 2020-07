Funivie Oropa, chiude in attivo il bilancio d’esercizio 2019. Pollono: “Per il 4° anno di fila”

“Con grandissimo orgoglio e soddisfazione da presidente uscente posso ufficializzare che le Storiche Funivie Oropa hanno fatto poker. Infatti dopo aver chiuso in attivo i bilanci 2016, 2017, 2018, venerdì 3 luglio il consiglio di amministrazione della Fondazione Funivie Oropa, alla presenza degli enti fondatori e del collegio sindacale dei Revisori dei Conti, ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2019, chiuso per il quarto anno consecutivo in attivo”.

A darne notizia, sui propri canali social, il presidente in prorogatio di Funivie Oropa Andrea Pollono. Nel suo intervento social, il presidente uscente sottolinea che si tratta di un risultato “difficile e ambizioso, ottenuto grazie ai dipendenti della Fondazione Funivie Oropa, che con la loro entusiasta collaborazione e disponibilità hanno reso possibile la massima razionalizzazione e ottimizzazione dell'esercizio, e al consiglio di amministrazione che con attenzione giornaliera ha monitorato i costi e ha spinto la promozione senza dimenticare il popolo della Conca di Oropa che in ogni occasione si è stretto intorno a noi”.

Per Pollono “avere i conti in ordine e in esercizio positivo è una condizione fondamentale per poter credere nel futuro, che per le Funivie Oropa si chiama finanziamento Progetto C.ORO”.