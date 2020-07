Covid sempre più giù, i casi positivi sono 12 in 9 Comuni. Ecco la mappa nel Biellese

Settimana dopo settimana, continua a migliorare la situazione dei contagi nella provincia di Biella. Sono 65 le realtà liberate dalla presenza del coronavirus, indicate con tonalità verdi che vanno per la maggiore su quasi tutto il territorio, come si vede dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale i soggetti risultati positivi al test Covid-19.

Dopo una settima di tregua, Biella torna a registrare un caso ma sono 12 quelli positivi su tutto il Biellese, distribuiti in 9 comuni su un totale di 74: -3 rispetto a 7 giorni fa. Guida sempre Portula, con 4 casi attualmente rilevati, seguito da Benna, Camburzano, Coggiola, Gaglianico, Ponderano e Valdilana. Tinta rossa anche in Valle Cervo, con un solo contagiato a Sagliano Micca. I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, lunedì 6 luglio.