Viva Savoia, la vicina Buronzo diventa sabauda fra Quattro e Cinquecento

Domenica 12 luglio il paese di Buronzo, posizionato al confine tra Biella e Vercelli, organizza una giornata interamente dedicata ai Savoia, con una visita guidata tematica all'interno del Castello e del centro storico a cura di Gabriele Ardizio.

Per questa occasione, il ristorante "Armonie in Corte" ha pensato di proporre ai turisti un menù degustazione prima della visita pomeridiana al Castello, un pranzo realizzato interamente a base di cacao, dall'antipasto al dolce, in onore dei Savoia in quanto abili lavoratori del cacao.Il pranzo inizierà alle 12,30 e il menù comprenderà: Parmigiana di melanzane al cioccolato fondente e pesto alle noci, gnocchi di semolino al burro di cacao e ragù di verdure con crema fondente, filetto di branzino gratinato al gruè di cacao e nocciole e asiette di verdure del territorio, giandujotto alle paste di meliga, crema al cioccolato bianco e zafferano di Coggiola, caffè Verri preparato con la moka ed una piccola pasticceria di riso.

Il prezzo è di euro 28 a persona e comprende acqua e caffè (vini esclusi).Dopo il pranzo, alle ore 15 inizierà la visita guidata al Castello.L'ingresso ha un costo di euro 5; è gratuito per i bambini sotto i 14 anni.Dopo la visita sarà l'ora della "Merenda dei Savoia", alla Corte dalle 16,30; si assisterà a come i Savoia lavoravano il cacao trasformandolo in praline, biscotti, cioccolata - armoniosamente preparato dallo Chef Valerio Angelino, Maestro Europeo del Cioccolato - con un approfondimento su riso e farine di riso con Giulia Varetti. Il prezzo è di 8 euro a persona.Prenotazione (obbligatoria) per la visita al castello: 347 9358313 (Comune di Buronzo).

Prenotazione (gradita) pranzo e/o merenda: 334 7165079 oppure prenotazioni@armonieincorte.it <mailto:prenotazioni@armonieincorte.it>(Armonie in Corte).