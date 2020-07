Pd Biella interroga la giunta Corradino sugli asili nido: “Cosa ha fatto per famiglie con bambini da 0-3 anni?”

Nuova interrogazione del Partito Democratico all'indirizzo della giunta Corradino. Stavolta sono gli asili nido sotto la lente d'ingrandimento dei consiglieri di minoranza dem Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket e Marta Bruschi.

“L'interrogazione nasce da alcune segnalazioni ricevute da alcune mamme per la mancata erogazione del servizio di asilo nido (fascia 0-3 anni) nel mese di luglio assimilabile al centro estivo – sottolinea la dem Mazza - Noi consiglieri del Partito Democratico siamo perplessi rispetto alla non erogazione di questo servizio, anche alla luce del fatto che i centri estivi sono stati attivati per le altre fasce d'età e soprattutto perchè questa scelta ha messo in difficoltà delle mamme, a discapito di un principio per noi fondamentale che è la conciliazione lavoro-famiglia”.

Nel documento inviato al Comune, il Pd chiede al sindaco Corradino e all'assessore di competenza “quali siano le motivazioni che hanno spinto la Giunta a non attivare i centri estivi per la fascia d’età 0-3 anni e se sia stato sondato tra i genitori dei bambini della fascia d’età 0-3 anni quali fossero le esigenze per la gestione di questi bambini e quanti genitori avevano aderito all’attivazione del servizio; inoltre chiediamo cosa abbia fatto o abbia intenzione di fare il Comune per dare sostegno alle famiglie con i bambini della fascia d’età 0-3 anni che non hanno potuto usufruire del servizio di centro estivo a luglio e se il Comune abbia ricevuto delle risorse per la fascia d’età 0-3 anni”.