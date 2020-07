Regalatevi una vacanza sul lago di Como: al via la stagione turistica 2020 con un regalo speciale

Una stagione diversa questa del 2020 che, dopo mesi di lockdown permette di raggiungere in sicurezza i nostri luoghi del cuore e scoprirne di nuovi. Le vostre vacanze sul lago di Como non solo rispetteranno tutte le misure previste dal governo, ma saranno contraddistinte dalla consueta qualità, dall'ospitalità di eccellenza, dall’unicità di un' offerta variegata e con proposte adatte ad ogni tipo di turista. In questo momento storico particolare in cui la sicurezza è al centro, per fornire un aiuto alla ripartenza turistica del territorio sono state previste delle speciali promozioni.

Tra queste, per chi desidera soggiornare sul lago di Como, tornarci o scoprirlo per la prima volta è ideale la tariffa “Torna a trovarci, una notte sarai nostro ospite”. Le strutture ricettive del territorio lariano offrono infatti un pernottamento gratuito al turista che tornerà nei mesi da ottobre 2020 a marzo 2021.

“Il lago di Como è pronto ad accogliervi per raccontarvi una storia fatta di paesaggi e colori, di arte e cultura, di ville storiche e giardini, di profumi e sapori, di percorsi lenti nella natura e sport per tutti, di esperienze uniche e autentiche, da vivere in ogni stagione e in piena sicurezza. Soggiorna da noi e ritira il tuo voucher, puoi utilizzarlo tu oppure regalarlo a chi ti è caro” questo lo slogan della campagna promozionale.

In cosa consiste? Tutti coloro che fino a marzo 2021 soggiorneranno in una struttura ricettiva del territorio del Lago di Como aderente a questa iniziativa, riceveranno un voucher che invita a ritornare nella stessa destinazione a partire dal primo ottobre 2020 al 31 marzo 2021, usufruendo di un pernottamento gratuito.

Il voucher è valido per prenotazioni dirette di almeno tre notti in una qualunque struttura del circuito e non è nominativo, ma potrà essere regalato ad altre persone in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di potenziali turisti. Inoltre non dovrà essere “speso” esclusivamente nella struttura che lo rilascia, ma in una qualunque delle strutture ricettive aderenti che vanno dagli alberghi da 1 a 5 stelle lusso, ai residence, agli agriturismi, foresterie etc.