Pettinengo, Teatrando sarà in scena anche quest’estate a Villa Piazzo

Con una formula di spettacolo tutta nuova, impostata come un gioco, e un impegno organizzativo non indifferente, date le norme e le limitazioni in corso, la compagnia Teatrando sarà comunque in scena anche quest’estate. “Bingo-Go!” è il titolo scelto per un allestimento che si svolgerà su un palco con passerella che nei giorni scorsi ha preso forma sul grande prato di Villa Piazzo a Pettinengo.

“Ad un certo punto del lock down abbiamo avuto la sensazione che probabilmente sarebbero state aperte prima le sale Bingo dei teatri – commenta Paolo Zanone, direttore artistico e regista – così abbiamo pensato di organizzare una grande sfida a Bingo, arricchita da scene teatrali, in cui coinvolgere il pubblico. Battute a parte, da tempo avevamo questa idea nel cassetto e quest’anno si sono concretizzate le condizioni per poterla realizzare”.

Accantonata, anche se solo momentaneamente, la formula dello spettacolo itinerante, quest’anno gli spettatori non dovranno muoversi lungo un percorso prestabilito, ma prenderanno posto a tavola, opportunamente distanziati e, grazie alla collaborazione con la caffetteria Garden Gourmet di Villa Piazzo, si godranno anche qualcosa di sfizioso (un’apericena o una degustazione). Gli attori agiranno invece su un palco che si protenderà anche verso i tavoli. In scena nei fine settimana, dall’10 luglio all’8 agosto, questo gioco-spettacolo proporrà due diversi percorsi, con scene differenti: al venerdì sera “Lo Shakespeare Shakerato”, un omaggio al grande commediografo inglese, proposto in modo inedito e divertente, tra riletture ironiche e rivisitazioni di personaggi e situazioni; al sabato “Vizi, lazzi e nefandezze”, una carrellata, quasi peccaminosa, tra le debolezze umane, incrociando con leggerezza Bacco, tabacco e Venere, ma non soltanto.

“Un diverso presentatore – aggiunge il regista – condurrà ciascuna serata, che avrà come spunto l’estrazione dei numeri e il gioco. I premi per i vari ambo, terno, quaterna, cinquina e bingo saranno, di volta in volta, scene teatrali scelte dai vincitori da un ricco menù teatrale”. In collaborazione con la caffetteria della villa vengono proposte due diverse opzioni di partecipazione. Si ricorda che hanno diritto al ridotto i bambini tra i 6 e i 14 anni, gli over 65 e i residenti a Pettinengo (all'ingresso dovranno mostrare un documento). L’apericena inizierà alle 19.30, lo spettacolo alle 21.30.

La prenotazione con acquisto biglietto avverrà sul sito della compagnia (www.teatrandobiella.it) che è stato completamente rinnovato e dotato di biglietteria online. Nel pieno rispetto delle normative previste per l’emergenza Covid-19, lo spettacolo si svolge all'aperto e il pubblico sarà seduto in modo da rispettare le distanze di sicurezza. L'ingresso sarà regolato per evitare assembramenti. Gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina, per accedere agli spazi chiusi, ma durante lo spettacolo potranno quindi toglierla stazionando al tavolo. Consigliatissimo anche l’antizanzare.