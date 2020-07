Dal Nord Ovest – Scontro auto-moto sulla Tangenziale di Vercelli, centauro in ospedale

Scontro tra auto e moto intorno alle 15.45 di oggi, 6 luglio, sulla Tangenziale Ovest di Vercelli. Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha prestato i primi soccorsi al motociclista e messo in sicurezza dei mezzi, insieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118. Il centauro è stato successivamente trasportato in ospedale dal personale sanitario per le cure del caso.