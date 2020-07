Sordevolo, striscia di gasolio crea problemi alla viabilità

La chiamata alla centrale operativa delle forze dell'ordine è arrivata dopo le 19 di ieri sera, domenica 5 luglio. Qualche mezzo ha perso una notevole quantità di gasolio, tanto da creare una striscia larga circa 30 centimetri ma lunga ben 800 metri.

Il fatto è accaduto a Sordevolo in un tratto stradale che comprende una serie di curve con il conseguente pericolo per gli utenti della provinciale. La viabilità è stata ripristinata alle 20 grazie ai militari e alla ditta Sicurezza e Ambiente che ha ripulito le zone in questione.