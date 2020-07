Scoppia il caldo, Valle Cervo presa d'assalto ma i parcheggi creano problemi alla circolazione

Sole e caldo, nel week end i biellesi invadono la Valle Cervo per refrigerarsi nelle lame del torrente e per cogliere un pochino di fresco. Però, nella giornata di ieri, le auto parcheggiate sulla provinciale 100 erano veramente in numero esagerato, tanto da creare problemi al transito a doppio senso di circolazione e conseguenti intoppi.

Alcuni utenti della strada hanno allertato le forze dell'ordine nel tentativo di sbloccare la situazione che si era creata. Alle 17,30 i militari hanno regolarizzato la viabilità, probabilmente senza incorrere in multe ma rimane il problema delle soste e per questo verranno informati i sindaci per un possibile provvedimento.