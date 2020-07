Non sfugge nulla ai Carabinieri: recuperata mountain bike rubata un mese fa ad un ragazzino

Recuperata dai Carabinieri una mountain bike di valore rubata ad un ragazzo circa un mese fa.

Durante il fine settimana trascorso, diverse pattuglie delle stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Cossato, coordinate dal Comando Provinciale di Biella, hanno dato vita ad un serrato controllo del territorio in particolare dedicandosi alla movida giovanile e alla commissione di reati maturati in quell'ambito.

Sono state eseguite ispezioni di diversi esercizi commerciali i cui titolari hanno ben accolto tale iniziativa mostrandosi collaborativi e sono risultati rispettosi delle prescrizioni anti Covid-19 e del dover contemperare la voglia di divertirsi con quella di poter godere del meritato riposo di chi rimaneva in casa.

Ai Carabinieri del Norm di Cossato non è sfuggito quel ragazzino che vista la pattuglia dei Carabineri aveva accelerato la pedalata: si trattava di un minore d'età a bordo di una mountain bike di consistente valore commerciale del tutto simile a quella denunciata e rubata circa un mese prima.

Sono bastate poche verifiche e il derubato, un coetaneo, è stato convocato con il genitore, incredulo di riavere la bici che aveva acquistato con un grande sforzo economico per il figlio meritevole che non ha smesso mai di sorridere ringraziando la pattuglia dei Carabinieri con la frase. "Non credevo che aveste dato così grande importanza anche alle piccole cose" ha detto alla consegna della sua bicicletta.