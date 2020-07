Riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri mattina, durante una passeggiata di 10 km a Biella, dal quartiere Riva all’Ospedale dei Ponderanesi, mi sono imbattuto in ben 20 escrementi canini: ossia uno ogni 500 metri ed alcuni deposti in posizioni ‘strategiche’ come quello documentato nelle immagini. Certo che se imbrattiamo così i nostri palazzi storici il turismo biellese richiamerà soltanto...... mosche!!!”