Valdilana, una nuova auto con il 5 per mille a favore dell'associazione Delfino FOTO

Il vostro "5 per mille" per acquistare un nuovo mezzo di trasporto al servizio dei cittadini di Valdilana. E' l'appello che rivolge a tutti i contribuenti del territorio l'associazione di volontariato Delfino, che tra le sue principali attività ha appunto il servizio di trasporto gratuito di persone che hanno bisogno di fare visite o terapie.

"Rientrata in parte l'emergenza Covid - spiega il presidente Ernesto Giardino - sono ripartite le richieste di persone che devono recarsi in ospedali o centri sanitari e che non hanno modo di provvedere in proprio. In più, durante il periodo di emergenza a Valdilana avevamo anche attivato il servizio "Delfino express", vale dire accompagnare le persone in piccole commissioni, spese, banca, posta, farmacia e quant'altro. Un servizio che sta proseguendo tuttora. Poi ci sono le consegne dei pasti a domicilio. Insomma, le richieste per servizi di trasporto sono sempre numerose, e noi abbiamo bisogno di acquistare un nuovo mezzo. Puntiamo a una vettura di seconda mano, e ci appelliamo ai cittadini affinché ci diano una mano con il 5 per mille, visto che siamo in periodo di dichiarazioni dei redditi. Chi volesse darci una mano, può indicare il nostro codice fiscale nella casella delle donazioni alle onlus del volontariato: 92012120025. Per il contribuente non c'è nessun aggravio”.

"Tra l'altro - prosegue il presidente - le norme anti-contagio impongono l'adozione di una serie di misure di prevenzione anche riguardo gli automezzi: per esempio, la costante sanificazione, la necessità di avere igienizzanti a bordo, e anche l'installazione di un divisorio trasparente omologato tra conducente e sedili posteriori. Noi abbiamo adottato tutte queste misure, così da garantire i volontari e gli utenti. Ma ovviamente si tratta di un costo extra, e anche a questo occorre far fronte". In ogni caso, tutti i proventi dalle donazioni del 5 per mille saranno usati per l'acquisto di un nuovo automezzo.

"Riceviamo molti apprezzamenti per i trasporti - conclude il presidente -: è un servizio che rappresenta una ricchezza per tutta la cittadinanza. Ora chiediamo ai cittadini una mano per tenerlo in piena efficienza: e ringraziamo di cuore fin da subito tutti coloro che vorranno aiutarci".