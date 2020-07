Dopo Camandona anche Mongrando va contro corrente, sarà Festa del Carmine

Dopo Camandona (clicca qui) anche a Mongrando andrà in scena la tradizionale Festa del Carmine secondo le normative anti-Covid-19. A darne notizia sui social la stessa Pro Loco, organizzatrice della manifestazione: “Finalmente torniamo anche noi – si legge sulla pagina Facebook - Abbiamo deciso di non farci sopraffare dall'incertezza e dalla paura di questo brutto minuscolo intruso. Ripartiamo in tutta sicurezza in un modo alternativo”.

La rassegna andrà in scena domenica 19 luglio e presenta un programma totalmente inedito: si comincia con un'escursione alla scoperta dei boschi e della Bessa di Mongrando con partenza alle 9 in Piazza del Comune e arrivo alle 12.30 alla casa parrocchiale di San Lorenzo per prendere parte ad un personalizzato pranzo al sacco. In serata, alle 18.30, si terrà l'aperitivo in Piazza del Carmine offerto dalla Pro Loco locale, preparato e servito dai ragazzi di Diversamente Chef. È gradita un'offerta per gli Chef. Per ogni informazione è possibile consultare la pagina Facebook della Pro Loco.