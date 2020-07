Viverone, arriva il contribuito per il pagamento di bollette dell’acqua: ecco come ottenerlo

Il comune di Viverone ha dato comunicazione che l’autorità d’ambito vercellese, biellese e casalese ha attivato iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato. Il contributo è erogato sulla base delle effettive esigenze di sussidio al pagamento delle bollette del S.I.I.; lo stesso andrà a ridurre, nella misura massima di 100 euro annui, l’ammontare che gli utenti titolari di contratto ad uso domestico devono pagare al gestore, ed inoltre potrà andare a coprire il pagamento della morosità.

Per accedere al contributo è necessario presentare apposita domanda al Consorzio C.I.S.A.S. ed avere i seguenti requisiti: residenza nel comune di Viverone; possesso di contratto per la fornitura del servizio idrico integrato; la bolletta per la quale si chiede il rimborso non deve essere già stata rimborsata dal Consorzio CISAS con contributi economici erogati nelle precedenti annualità e finalizzati al pagamento delle bollette del servizio idrico integrato; valore I.SE.E. non superiore ad € 9360 euro in corso di validità. La presentazione della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’assegnazione non costituiscono garanzia per l’agevolazione del contributo: il sussidio verrà assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Entro le 12 del 31 agosto va presentata domanda per il rimborso relative al primo semestre 2020.