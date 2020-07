Al via Biella Solidale, un aiuto concreto rivolto alle famiglie in difficoltà

È entrata in pieno regime nel mese di giugno l’iniziativa Biella Solidale, fortemente voluto da Pietro Calcagno del Ristorante la Lira di Biella, e subito sposato con entusiasmo dai club service Inner Wheel Piazzo e Panathlon. Il progetto è partito ufficialmente durante il lockdown grazie anche alla collaborazione del comitato CRI di Biella, del Consorzio socio assistenziale IRIS e del Comune di Biella.

L’obiettivo del progetto Biella Solidale è quello di contribuire ad aiutare tramite la consegna di beni alimentari le famiglie che in questo periodo si sono trovate in difficoltà. È stata infatti aperta una linea telefonica speciale – 360 1092505 disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 12 – per raccogliere le richieste di sostegno e successivamente smistarle agli enti che partecipano all’iniziativa . I contributi consistono in buoni pasto ed aiuti alimentari realizzati grazie ai buoni spesa della CRI Nazionale, alle donazioni di Inner Wheel Piazzo e Panathlon, alle collette alimentari ed alla preparazione di pasti del Ristorante La Lira.

“Sono molto felice della buona riuscita del progetto – dichiara Pietro Calcagno, chef e titolare del Ristorante La Lira – e della collaborazione che si è instaurata tra gli enti partecipanti. Il processo è questo: i volontari prendono in carico le richieste pervenute telefonicamente e le smistano tra il Consorzio socio assistenziale IRIS , il Comune di Biella, il club service Inner Wheel Piazzo, Panathlon e Ristorante La Lira. Abbiamo in programma di continuare almeno fino al 31/07 e speriamo che altri enti, associazioni ed imprenditori si accodino e partecipino. Anche altri club di servizio hanno messo in piedi iniziative simili, questo ci fa capire di essere di sicuro sulla buona strada”.