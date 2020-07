Accreditati i 23 mila euro dalla Regione alle Funivie Oropa per la stagione sciistica 2016/2017

“Come anticipato, la Regione Piemonte ha liquidato i circa 23 mila euro residui con proprio mandato quietanzato il 30 giugno alla Fondazione Funivie di Oropa per la stagione sciistica 2016/17” esordisce l’Assessore regionale biellese Chiara Caucino.

“La mia più sincera riconoscenza per il fondamentale interessamento dell’Assessore Caucino – dichiara il Presidente della Fondazione, Andrea Pollono –, che con il proprio intervento ha contribuito a sbloccare, per quanto possibile, la criticità di liquidità nella quale la Fondazione Funivie Oropa ha dovuto operare in conseguenza al lockdown. Inoltre, conto con fiducia sul ruolo che la politica locale e regionale dovranno saper affrontare per poter avviare il progetto C.Oro che vede come priorità la revisione generale della Funivia Oropa-Oropa Sport”.

Prosegue Caucino: “La somma è già nella disponibilità della Fondazione. L’impegno che ho assunto poche settimane fa è stato onorato. Ringrazio il Direttore regionale Paola Casagrande per aver dato seguito a quanto promesso ai vertici delle Funivie in occasione della videoconferenza del 28 maggio scorso”.

Conclude Chiara Caucino sul futuro della Fondazione: “Da biellese e da amministratore pubblico il destino delle funivie di Oropa e della Conca mi sta molto a cuore, perché ritengo si tratti di un patrimonio fondamentale del nostro territorio. Sto lavorando da alcune settimane rispetto a nuove ipotesi che permettano di identificare soluzioni adeguate a garantire le rilevanti risorse economiche necessarie per il piano di revisione del 2021”.