Dal tennis all'enduro, "Weekend a tutto sport!" all'Oasi Zegna

Ce n’è per tutti i gusti, dallo yoga all’enduro, dal tennis alle bocce. Il “Weekend a tutto sport!”, sabato 11 e domenica 12 luglio, porta all’Oasi Zegna il meglio delle discipline all’aria aperta.

Sono previsti numerosi eventi nelle varie località del territorio pensati per sportivi, curiosi e bambini.



C’è spazio per il divertimento, per l’adrenalina e per il benessere. Pubblici diversi e attività con vari gradi di intensità ma con un denominatore comune unico: la voglia di passare del tempo all’aria aperta, tra prati e boschi, per immergersi nella natura dell’Oasi Zegna.



Ecco il programma delle attività che comprende anche, domenica a Bielmonte, un colorato mercatino di prodotti tipici.