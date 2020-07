Calcio, dalla Biellese arriva Vaglienti: nuovo colpo targato Chiavazzese

La Chiavazzese comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo in prestito da La Biellese dell’attaccante Tomas Vaglienti, classe 2001. Attaccante pazzesco, fiore all’occhiello del calcio biellese. Tomas possiede delle doti tecniche fuori dal comune e, a questo, ci aggiunge un ottimo fiuto per il gol. Un gran colpo messo a segno dal Direttore Sportivo Acquadro che regala così un giocatore che ha già dimostrato il suo valore nelle passate stagioni nonostante la giovanissima età. Con l’arrivo di Tomas continua la “linea verde” seguita dalla società.

Queste le prime parole di Tomas con la maglia blu-cremisi: “Sono molto contento di aver scelto la Chiavazzese perché ritengo sia la piazza perfetta per fare molto bene e crescere, visto che nella scorsa stagione non sono stato molto fortunato. Sono venuto qui per aiutare la mia nuova squadra a raggiungere obiettivi importanti, lottando ogni giorno. Mi ha colpito molto la forte volontà della Società e del DS Acquadro a volermi qui e per questo posso solo ringraziare vista la fiducia da loro dimostrata già dal primo colloquio che abbiamo avuto. Nella scelta devo dire che ha svolto un ruolo fondamentale anche mio padre siccome lui ha giocato per molti anni a Chiavazza e mi ha sempre e solo parlato bene di questa bellissima società. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in blu-cremisi e vincere con questa squadra. Forza Chiavazza!”.