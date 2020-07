AL Giardino Botanico di Oropa prosegue il programma dei Pollicini Verdi

Al Giardino Botanico di Oropa riprendono i laboratori dei “Pollicini Verdi”: a causa dell’emergenza Covid-19 si è dovuto prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio. “IL SOLE…”: Laboratorio artistico/ didattico per imparare a disegnare il “re” degli astri secondo la teoria di Bruno Munari.

Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it). Riservata a bambini di età compresa tra 5-10 anni. Le visite guidate per adulti sono sospese sino a data da destinarsi, ma per i genitori in attesa c’è la possibilità di fruire gratuitamente delle nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta.