Viola alcuni obblighi di legge, uomo ritorna in carcere

Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri del Comando Stazione di Crevacuore, in esecuzione all’ordinanza emessa, provvedevano a sospendere la misura alternativa al carcere di un ospite presso una comunità del luogo per ricondurlo presso la struttura penitenziaria dove dovrà scontare un residuo di pena quantificabile in oltre due anni. Sembrerebbe che il motivo della sospensione del beneficio sia dovuta ad alcune violazioni degli obblighi.