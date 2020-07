Vandali in azione a Tollegno, la rabbia del sindaco: “Una ragazzata. Non si rispetta il bene pubblico”

Vandali in azione a Tollegno. Nella notte, lungo il Viale della Filatura, due vasi decorativi adibiti all’illuminazione pubblica sono stati sradicati, un cestino dei rifiuti piegato e gettato a terra, cocci di bottiglie sparsi ovunque e cartelli danneggiati da alcune pietre lanciate a forte velocità.

Questa la somma dei danni che il sindaco Pier Giuseppe Acquadro non esita a definire una vera e propria “ragazzata. Non è la prima volta che succede. Purtroppo questo accade quando non si ha rispetto del patrimonio pubblico. È sicuramente un gesto da irresponsabili”. I danni potrebbero aggirarsi intorno al migliaio di euro. Intanto sui social monta la rabbia della comunità che condanna senza esitazione l’accaduto.