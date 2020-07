Insulti e minacce al personale del supermercato, lo sfogo della responsabile: “Sporgerò denuncia”

Non è stata una giornata semplice per il personale della Conad di Andorno Micca. Ieri, sabato 4 luglio, un uomo si è presentato alla cassa del supermercato e avrebbe cominciato a lamentarsi e a insultare gravemente i dipendenti presenti con la mascherina protettiva abbassata. Una situazione a dir poco incandescente. Informati dell’accaduto, i Carabinieri sono intervenuti velocemente sul posto ma al loro arrivo l’individuo si era già allontanato. “Non è la prima volta che accade un simile fatto – confida al telefono la responsabile della Conad di Andorno – Purtroppo si tratta di un personaggio noto alle forze dell’ordine e ieri non era particolarmente lucido”.

Una volta raccolte le testimonianze dei dipendenti, sembrava tornare tutto alla normalità. Ma così non è stato. “Dopo che i militari dell’Arma se ne erano andati, questo soggetto ha telefonato in sede chiedendo di parlare con me che sono la responsabile – prosegue - Mi sono portata ad Andorno e, non appena mi ha visto, mi ha urlato contro, insultandomi e minacciandomi pesantemente. Non sono stati momenti piacevoli. Ho richiamato i Carabinieri che si sono presentati con due pattuglie e domani sporgerò denuncia. Questa situazione deve finire: i dipendenti non devono provare ogni volta questo genere di ansie e sentirsi dire: ‘Non arrivi più a casa’. La pazienza è colma”.