Candelo, lite tra fratelli degenera con un colpo di accetta alla testa. Un arresto per tentato omicidio

Tentato omicidio a Candelo. Dalle prime ricostruzioni, una violenta lite tra fratelli è degenerata con il ferimento, non grave, di uno e l’arresto dell’altro. Il fatto è accaduto questa notte, intorno alle 3, in un’abitazione di Candelo: a chiamare l’anziana madre che ha assistito in prima persona all’alterco tra i due figli. Una volta intervenuti sul posto, i Carabinieri delle stazioni di Candelo e Salussola hanno notato un uomo con il capo sanguinante che si allontanava dalla casa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la discussione sarebbe scaturita per futili motivi e, ad un certo punto, è spuntata un’accetta ma il colpo alla testa non sarebbe andato a segno con precisione e forza. A rimanere ferito con lesioni superficiali sarebbe il fratello più giovane, un uomo di circa 40 anni, che non è in pericolo di vita. Le manette, invece, sono scattate per il fratello più anziano che, di concerto con l’autorità giudiziaria, è stato portato al carcere di Biella con l’accusa di tentato omicidio.